В Гвинее выявили смертельную лихорадку, передающуюся от мышей

Сейчас власти изучают социальные контакты вероятного заражённого, усиливают контроль в районе, где обнаружен случай.

В Гвинее выявили случай подозрения на заражение редким вирусом Марбург, вызывающим смертельную неизлечимую геморрагическую лихорадку Марбурга, сообщает новостной портал Guinée Matin со ссылкой на заявление Минздрава страны.

Отмечается, что возможный случай заражения был проверен в двух гвинейских лабораториях, после чего власти страны решили отправить образец в Сенегал для подтверждения. Кроме этого, гвинейские власти распорядились проверить контактных лиц вероятного заражённого на инфицирование и усилить контроль в районе, где обнаружили подозрительный случай.

Вирус Марбург является редким заболеванием с высокой смертностью, не имеющим на данный момент лечения. Он передаётся людям от летучих мышей и далее распространяется от человека к человеку. Инкубационный период вируса варьируется от двух до 21 дня. Всё начинается с появления высокой температуры, сильной головной боли и тяжёлого недомогания.