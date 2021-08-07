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Путин анонсировал повышение НДПИ для металлургов

Ранее в Минфине рассказывали, что это планируется сделать по примеру нефтяной отрасли, чтобы изымать сверхдоходы.

6 августа, 21:40
<p>Фото © пресс-служба президента РФ</p>

Фото © пресс-служба президента РФ

C 2022 года в России будет повышен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности . Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками завода "Цемикс" в Башкирии.

"Со следующего года, с 1 января по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности", - сказал глава государства.

СМИ: Правительство рассматривает варианты повышения налогов на 400 млрд рублей

СМИ: Правительство рассматривает варианты повышения налогов на 400 млрд рублей

Ранее в Минфине сообщали, что правительство прорабатывает вопрос повышения налогов для металлургов. Речь шла о привязке НДПК к мировым котировкам. Цель – по примеру нефтяной сферы изымать сверхдоходы отрасли, когда цены на продукцию высокие.

Напомним, вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что российские металлургические компании "нахлобучили" государство и госбюджет на 100 миллиардов рублей. По его словам, произошло это во время пандемии коронавируса в прошлом году на фоне увеличения цен на мировом рынке. После этого глава Минпромторга Денис Мантуров провёл совещание с металлургами. Лайф подробнее рассказал об этой ситуации и выяснил, как российские металлурги смогли обмануть чиновников и что им теперь за это будет.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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