Путин анонсировал повышение НДПИ для металлургов

C 2022 года в России будет повышен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности . Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками завода "Цемикс" в Башкирии.

"Со следующего года, с 1 января по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности", - сказал глава государства.

Ранее в Минфине сообщали, что правительство прорабатывает вопрос повышения налогов для металлургов. Речь шла о привязке НДПК к мировым котировкам. Цель – по примеру нефтяной сферы изымать сверхдоходы отрасли, когда цены на продукцию высокие.