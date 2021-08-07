"Набраться жирка" и стать умнее, найти "разум и терпение", чтобы решить вопрос по Донбассу с Россией предложил властям Украины депутат Рады Евгений Шевченко. Он этом он сказал в интервью журналистке Наталии Влащенко.

"Исторически мы проиграем. Исторически они слишком мощные, чем мы. И мы не должны быть упоротыми какими-то — напролом, рушить всё возле себя — нельзя!", — сказал он, добавив, что страна может существовать только, если не будет вступать в открытое противостояние с Москвой.

Украина, Белоруссия и Россия имеют "ментальные" различия, поэтому не могут жить в одном государстве, но при этом, заявил политик, три страны должны жить "в абсолютной дружбе и спокойствии".