"Они слишком мощные": Украинский политик предложил не ссориться с Россией
Депутат Рады считает, что нужно "быть умнее" и всячески избегать противостояния с Москвой.
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"Набраться жирка" и стать умнее, найти "разум и терпение", чтобы решить вопрос по Донбассу с Россией предложил властям Украины депутат Рады Евгений Шевченко. Он этом он сказал в интервью журналистке Наталии Влащенко.
"Исторически мы проиграем. Исторически они слишком мощные, чем мы. И мы не должны быть упоротыми какими-то — напролом, рушить всё возле себя — нельзя!", — сказал он, добавив, что страна может существовать только, если не будет вступать в открытое противостояние с Москвой.
Украина, Белоруссия и Россия имеют "ментальные" различия, поэтому не могут жить в одном государстве, но при этом, заявил политик, три страны должны жить "в абсолютной дружбе и спокойствии".
Ранее президент РФ Владимир Путин написал статью, в которой отметил, что считает русских и украинцев одним народом. Он назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Те, кто всегда стремился к подрыву единства двух народов, хотят разделить и стравить людей между собой, отметил глава государства.
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