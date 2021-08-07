В России начали тестировать получение государственных услуг по биометрии
По словам главы Минцифры, в перспективе можно будет применять эту схему и для услуг коммерческих.
Фото © Pixabay
В России начали тестировать получение государственных услуг при помощи биометрической идентификации. Об этом во время пятой встречи министров стран G20 по вопросам цифровой экономики сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.
"Ведется работа по внедрению взаимной идентификации между порталом госуслуг и электронными площадками банков — пользователи смогут получать услуги, выполняя вход через удобные им каналы. Активно тестируется применение системы биометрической идентификация для получения государственных услуг", – приводят его слова на сайте ведомства.
По словам Паршина, в дальнейшем развитие такой системы россияне смогут получать не только государственные, но и коммерческие услуги.
А ранее Минтруд анонсировал, что в ближайшем будущем россиянам предоставят возможность получать соцвыплаты через "Госуслуги". Для этого граждане должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты.
Комментариев: 0