В России начали тестировать получение государственных услуг по биометрии

В России начали тестировать получение государственных услуг при помощи биометрической идентификации. Об этом во время пятой встречи министров стран G20 по вопросам цифровой экономики сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.

"Ведется работа по внедрению взаимной идентификации между порталом госуслуг и электронными площадками банков — пользователи смогут получать услуги, выполняя вход через удобные им каналы. Активно тестируется применение системы биометрической идентификация для получения государственных услуг", – приводят его слова на сайте ведомства.

По словам Паршина, в дальнейшем развитие такой системы россияне смогут получать не только государственные, но и коммерческие услуги.