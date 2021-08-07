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Стало известно, какой клуб выбрал Месси

Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси сообщил, что окончательная сделка будет завершена в эти выходные.

6 августа, 22:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRT728dL7TW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лионель Месси</a></p>

Фото © Instagram / Лионель Месси

Самый титулованный французский клуб "Пари Сен-Жермен", вероятно, станет новым спортивным домом легенды футбола Лионеля Месси, сообщил обозреватель RMC Sport Мохамед Бухафси. По его словам, нападающий согласился на условия парижского клуба.

"Лионель Месси решил присоединиться к "PSG", контракт на 2 года + 1 опцион на контракт, клуб надеется завершить сделку в выходные и планирует встречу с Хорхе Месси (отец Лионелля Месси — Прим. Лайфа) в ближайшие несколько часов",пишет обозреватель в Twitter.

Между тем, другой журналист Андрес Онрубия Рамос сообщает, что если французский футбольный клуб подпишет контракт с Лионелем Месси, нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, уйдет из "Пари Сен-Жермен". Напомним, Киллиан Мбаппе — самый дорогой игрок в мире. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока ПСЖ в 160 миллионов евро. Сумма более чем астрономическая. Основным претендентом на Мбаппе уже длительное время считается вице-чемпион Испании — "Реал".Тем самым, как бы это странно ни звучало, но именно Месси может косвенно помочь усилиться "Реалу", куда, скорее всего уйдёт Килиан Мбаппе.

Напомним, 5 августа "Барселона" объявила об уходе Лионеля Месси. В составе клуба шестикратный обладатель "Золотого мяча" выступал с 17 лет. Президент "Барселоны" назвал виновных в уходе Месси.

СМИ: Полиция арестовала экс-президента "Барселоны"

СМИ: Полиция арестовала экс-президента "Барселоны"

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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