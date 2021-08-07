Стало известно, какой клуб выбрал Месси
Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси сообщил, что окончательная сделка будет завершена в эти выходные.
Фото © Instagram / Лионель Месси
Самый титулованный французский клуб "Пари Сен-Жермен", вероятно, станет новым спортивным домом легенды футбола Лионеля Месси, сообщил обозреватель RMC Sport Мохамед Бухафси. По его словам, нападающий согласился на условия парижского клуба.
"Лионель Месси решил присоединиться к "PSG", контракт на 2 года + 1 опцион на контракт, клуб надеется завершить сделку в выходные и планирует встречу с Хорхе Месси (отец Лионелля Месси — Прим. Лайфа) в ближайшие несколько часов", — пишет обозреватель в Twitter.
Между тем, другой журналист Андрес Онрубия Рамос сообщает, что если французский футбольный клуб подпишет контракт с Лионелем Месси, нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, уйдет из "Пари Сен-Жермен". Напомним, Киллиан Мбаппе — самый дорогой игрок в мире. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока ПСЖ в 160 миллионов евро. Сумма более чем астрономическая. Основным претендентом на Мбаппе уже длительное время считается вице-чемпион Испании — "Реал".Тем самым, как бы это странно ни звучало, но именно Месси может косвенно помочь усилиться "Реалу", куда, скорее всего уйдёт Килиан Мбаппе.
Напомним, 5 августа "Барселона" объявила об уходе Лионеля Месси. В составе клуба шестикратный обладатель "Золотого мяча" выступал с 17 лет. Президент "Барселоны" назвал виновных в уходе Месси.
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