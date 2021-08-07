Стало известно, какой клуб выбрал Месси

"Лионель Месси решил присоединиться к "PSG", контракт на 2 года + 1 опцион на контракт, клуб надеется завершить сделку в выходные и планирует встречу с Хорхе Месси (отец Лионелля Месси — Прим. Лайфа) в ближайшие несколько часов", — пишет обозреватель в Twitter.

Между тем, другой журналист Андрес Онрубия Рамос сообщает, что если французский футбольный клуб подпишет контракт с Лионелем Месси, нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, уйдет из "Пари Сен-Жермен". Напомним, Киллиан Мбаппе — самый дорогой игрок в мире. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока ПСЖ в 160 миллионов евро. Сумма более чем астрономическая. Основным претендентом на Мбаппе уже длительное время считается вице-чемпион Испании — "Реал".Тем самым, как бы это странно ни звучало, но именно Месси может косвенно помочь усилиться "Реалу", куда, скорее всего уйдёт Килиан Мбаппе.