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Антонов заявил о целенаправленной кампании Запада против вакцины "Спутник V"

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что администрация США использовала представительство Минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от российского препарата.

6 августа, 23:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Запад ведёт целенаправленную войну против российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что Россия готова поставлять препарат на транспарентной и недискриминационной основе, однако вынуждена сталкиваться с двойными стандартами.

"В этом вопросе мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми двойными стандартами. Запад отказывается признать, что наработки наших учёных способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведётся целенаправленная кампания против отечественных препаратов", — приводит слова Антонова пресс-служба посольства.

Дипломат отмечает, что почти 70 стран уже лицензировали российский препарат, налажено совместное производство. И тем не менее в некоторых государствах этот вопрос политизируется. Так, в докладе Минздрава США за 2020 год говорится, что администрация использовала представительство ведомства в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от "Спутника V". Антонов подчеркнул, что там, где речь идёт о здоровье и жизни людей, не должно быть места политике.

Бразильский регулятор опроверг сообщения о новых условиях импорта "Спутника V"

Бразильский регулятор опроверг сообщения о новых условиях импорта "Спутника V"

Ранее Лайф сообщал, что в августе будут полностью устранены временные задержки поставок второго компонента вакцины "Спутник V" за рубеж. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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