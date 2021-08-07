Россиян предупредили об утечке данных через скриншоты
Опасно пересылать снимки экрана в открытых мессенджерах, в особенности по рабочим целям.
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Скриншоты, которые делают сотрудники различных компаний и распространяют через незащищённые мессенджеры, могут стать причиной утечки корпоративной информации. Об этом рассказал управляющий партнёр коммуникационного агентства Марк Шерман.
"Сотрудники стали больше коммуницировать в онлайне, в том числе и электронный документооборот перешёл на новый уровень. Сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах", — приводит агентство "Прайм" слова Шермана.
Он считает, что именно через скриншоты в Сеть попадает много той информации, которая не должна была там появиться. Её могут использовать конкуренты как для хищения бизнес-моделей, так и для нанесения ущерба репутации.
Эксперт рекомендует работодателям заключить с сотрудниками дополнительное соглашение, в котором говорилось бы о том, что любая конфиденциальная информация и документация должны передаваться исключительно через защищённые мессенджеры или по установленным компанией защищённым каналам.
Ранее Лайф рассказывал, что "Яндекс" обнаружил массовую утечку данных своих пользователей. Под угрозой оказалось около тысячи почтовых ящиков.
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