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Россиян предупредили об утечке данных через скриншоты

Опасно пересылать снимки экрана в открытых мессенджерах, в особенности по рабочим целям.

6 августа, 23:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Скриншоты, которые делают сотрудники различных компаний и распространяют через незащищённые мессенджеры, могут стать причиной утечки корпоративной информации. Об этом рассказал управляющий партнёр коммуникационного агентства Марк Шерман.

"Сотрудники стали больше коммуницировать в онлайне, в том числе и электронный документооборот перешёл на новый уровень. Сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах", — приводит агентство "Прайм" слова Шермана.

Он считает, что именно через скриншоты в Сеть попадает много той информации, которая не должна была там появиться. Её могут использовать конкуренты как для хищения бизнес-моделей, так и для нанесения ущерба репутации.

Эксперт рекомендует работодателям заключить с сотрудниками дополнительное соглашение, в котором говорилось бы о том, что любая конфиденциальная информация и документация должны передаваться исключительно через защищённые мессенджеры или по установленным компанией защищённым каналам.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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