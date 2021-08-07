На Камчатке ветер опрокинул батут с детьми
Шестилетний мальчик получил ушибы при падении с аттракциона. Начато следствие по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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В Камчатском крае завели уголовное дело после того, как из-за порыва ветра опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. Один из них, шестилетний мальчик, получил ушиб.
"Возбуждено уголовное дело по факту получения телесных повреждений шестилетним мальчиком в результате опрокидывания батута по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ", — сообщает региональное СУ СК РФ.
Инцидент произошёл в спортивном центре "Спартак" в Петропавловске-Камчатском 5 августа.
Похожий случай ранее имел место в Барнауле. Там 30 мая надувной батут с детьми взлетел в воздух и лопнул, две девочки пострадали. Причиной происшествия стал вырванный из аттракциона шланг. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Врачи диагностировали у одной из пострадавших девочек перелом основания черепа, травму лёгких и тупую травму живота. У второй — тупую травму живота и компрессионный перелом позвоночника. Одну из пострадавших тогда подключили к ИВЛ.
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