Стало известно, насколько большая зарплата будет у Месси в ПСЖ

Он утверждает, что французский клуб предложил Лионелю зарплату в 50 миллионов евро за сезон, контракт якобы будет заключён до 2024 года. По утверждению Скира, футболисты ПСЖ Неймар и Анхель Ди Мария пытаются убедить Месси перейти в клуб.