Стало известно, насколько большая зарплата будет у Месси в ПСЖ
По данным СМИ, аргентинца уговаривают пойти в их клуб Неймар и Анхель Ди Мария.
Фото © Instagram / Лионель Месси
Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" предложил долгосрочный контракт аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира.
Он утверждает, что французский клуб предложил Лионелю зарплату в 50 миллионов евро за сезон, контракт якобы будет заключён до 2024 года. По утверждению Скира, футболисты ПСЖ Неймар и Анхель Ди Мария пытаются убедить Месси перейти в клуб.
Напомним, 5 августа "Барселона" объявила об уходе Лионеля Месси. В составе клуба шестикратный обладатель "Золотого мяча" выступал с 17 лет. Президент "Барселоны" назвал виновных в уходе Месси.
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