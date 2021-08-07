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Стало известно, насколько большая зарплата будет у Месси в ПСЖ

По данным СМИ, аргентинца уговаривают пойти в их клуб Неймар и Анхель Ди Мария.

6 августа, 23:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRT728dL7TW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лионель Месси</a></p>

Фото © Instagram / Лионель Месси

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" предложил долгосрочный контракт аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира.

Он утверждает, что французский клуб предложил Лионелю зарплату в 50 миллионов евро за сезон, контракт якобы будет заключён до 2024 года. По утверждению Скира, футболисты ПСЖ Неймар и Анхель Ди Мария пытаются убедить Месси перейти в клуб.

Прощай, эпоха: Куда Лео Месси уйдёт из "Барселоны"

Прощай, эпоха: Куда Лео Месси уйдёт из "Барселоны"

Напомним, 5 августа "Барселона" объявила об уходе Лионеля Месси. В составе клуба шестикратный обладатель "Золотого мяча" выступал с 17 лет. Президент "Барселоны" назвал виновных в уходе Месси.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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