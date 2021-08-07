Марсоход Perseverance не справился со сбором грунта
Ничто не предвещало провала этого сложного эксперимента. При отработке действий на Земле всё шло по плану.
Фото © NASA
Американский марсоход Perseverance, который ещё только осваивается на Красной планете, не справился с задачей сбора грунта. Как сообщили в NASA, алгоритм действий был завершён, но образцов в резервуаре не оказалось.
"Сбор образцов с Марса — одна из самых сложных моих задач. Снятые ранее снимки и данные показывают, что отверстие было успешно пробурено, но образцов в трубке не оказалось — такого никогда не случалось при отработке на Земле", — говорится в микроблоге в "Твиттере", который учёные ведут от имени марсохода.
#SamplingMars is one of my most complicated tasks. Early pics and data show a successful drill hole, but no sample in the tube–something we’ve never seen in testing on Earth. Mars keeps surprising us. We’re working through this new challenge. More to come. https://t.co/XyXBssvKe6 pic.twitter.com/VTNvMA2jqN— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 6, 2021
Теперь специальная группа занимается анализом полученной информации и пытается понять, что пошло не так.
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Напомним, аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA вскоре показало первые фото с него, в том числе и цветные. В "Роскосмосе" поздравили американских коллег. Позже NASA обнародовало видео посадки марсохода с его борта, а также опубликовало звуки с Красной планеты.
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