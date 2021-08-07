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Марсоход Perseverance не справился со сбором грунта

Ничто не предвещало провала этого сложного эксперимента. При отработке действий на Земле всё шло по плану.

7 августа, 00:36
<p>Фото © <a href="https://mars.nasa.gov/news/9007/nasas-perseverance-team-assessing-first-mars-sampling-attempt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA</a></p>

Фото © NASA

Американский марсоход Perseverance, который ещё только осваивается на Красной планете, не справился с задачей сбора грунта. Как сообщили в NASA, алгоритм действий был завершён, но образцов в резервуаре не оказалось.

"Сбор образцов с Марса — одна из самых сложных моих задач. Снятые ранее снимки и данные показывают, что отверстие было успешно пробурено, но образцов в трубке не оказалось — такого никогда не случалось при отработке на Земле", — говорится в микроблоге в "Твиттере", который учёные ведут от имени марсохода.

Теперь специальная группа занимается анализом полученной информации и пытается понять, что пошло не так.

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Напомним, аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA вскоре показало первые фото с него, в том числе и цветные. В "Роскосмосе" поздравили американских коллег. Позже NASA обнародовало видео посадки марсохода с его борта, а также опубликовало звуки с Красной планеты.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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