Марсоход Perseverance не справился со сбором грунта

Американский марсоход Perseverance, который ещё только осваивается на Красной планете, не справился с задачей сбора грунта. Как сообщили в NASA, алгоритм действий был завершён, но образцов в резервуаре не оказалось.

"Сбор образцов с Марса — одна из самых сложных моих задач. Снятые ранее снимки и данные показывают, что отверстие было успешно пробурено, но образцов в трубке не оказалось — такого никогда не случалось при отработке на Земле", — говорится в микроблоге в "Твиттере", который учёные ведут от имени марсохода.

#SamplingMars is one of my most complicated tasks. Early pics and data show a successful drill hole, but no sample in the tube–something we’ve never seen in testing on Earth. Mars keeps surprising us. We’re working through this new challenge. More to come. https://t.co/XyXBssvKe6 pic.twitter.com/VTNvMA2jqN — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 6, 2021