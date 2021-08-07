"Бьёт как грузовик": Нурмагомедов назвал своего самого сильного соперника
По мнению титулованного россиянина, это боец смешанных единоборств из Соединённых Штатов.
Фото © Instagram / Khabib Nurmagomedov
Американец Джастин Гейджи стал самым "жёстким" соперником для российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал, чем оказался опасен американец.
"Знаете, этот парень бьёт как грузовик. Никто не бил меня жёстче, чем он. Его удары ногами, руками, его хук с обеих рук, правый апперкот..." — процитировал Нурмагомедова портал LowKickMMA.
Он признался, что позволил американцу себя бить, чтобы победить его позднее.
Ранее Лайф рассказывал, что Нурмагомедов стал вторым в рейтинге самых богатых бойцов в истории MMA. Он уступил только экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.
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