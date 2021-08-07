Американец Джастин Гейджи стал самым "жёстким" соперником для российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал, чем оказался опасен американец.

"Знаете, этот парень бьёт как грузовик. Никто не бил меня жёстче, чем он. Его удары ногами, руками, его хук с обеих рук, правый апперкот..." — процитировал Нурмагомедова портал LowKickMMA.

Он признался, что позволил американцу себя бить, чтобы победить его позднее.