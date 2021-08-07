Потсковидный синдром у перенёсших заражение "индийским" штаммом коронавируса имеет свои особенности. О них рассказал врач-терапевт Константин Хоманов.

"Постковидный синдром после перенесённого дельта-штамма включает в себя чувство хронической усталости, апатии, истощения, снижение продуктивности и памяти, изменение голоса и длительно непроходящую "красную" воспалённую носоглотку, отсутствие обоняния, боли в мышцах и суставах", — отметил медик в беседе с ТАСС.

Нередко бывают всевозможные последствия фиброза лёгочной ткани, одышка и чувство затруднения дыхания. Последнее в особенности проявляется после массивного поражения лёгких.

"В связи с тем, что "дельта" всё чаще поражает молодых, постковидный синдром начинает проявляться и у тех групп населения, кого ранее не затрагивал. Поэтому среди молодых переболевших пациентов мы наблюдаем больше проблем с иммунной, дыхательной, нервной системами", — подчеркнул Хоманов.