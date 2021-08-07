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Проблемы с голосом и носоглоткой: Медик рассказал о длительных последствиях заражения "индийским" коронавирусом

Среди прочего больные могут испытывать одышку и затруднённость при дыхании. Не исключены хроническая усталость и апатия.

7 августа, 01:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Потсковидный синдром у перенёсших заражение "индийским" штаммом коронавируса имеет свои особенности. О них рассказал врач-терапевт Константин Хоманов.

"Постковидный синдром после перенесённого дельта-штамма включает в себя чувство хронической усталости, апатии, истощения, снижение продуктивности и памяти, изменение голоса и длительно непроходящую "красную" воспалённую носоглотку, отсутствие обоняния, боли в мышцах и суставах", — отметил медик в беседе с ТАСС.

Нередко бывают всевозможные последствия фиброза лёгочной ткани, одышка и чувство затруднения дыхания. Последнее в особенности проявляется после массивного поражения лёгких.

"В связи с тем, что "дельта" всё чаще поражает молодых, постковидный синдром начинает проявляться и у тех групп населения, кого ранее не затрагивал. Поэтому среди молодых переболевших пациентов мы наблюдаем больше проблем с иммунной, дыхательной, нервной системами", — подчеркнул Хоманов.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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