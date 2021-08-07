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Кто более подвержен постковидному синдрому, рассказали в Роспотребнадзоре

Среди факторов риска указаны пожилой возраст, тяжёлое течение инфекции, а также хронические патологии.

7 августа, 01:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Согласно выводам ряда учёных, чаще постковидный синдром встречается у женщин. Об этом заявила замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"Факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжёлое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни", — рассказала Плоскирева РИА "Новости".

В то же время она отметила, что другие учёные заявляют о более длительном течении постковидного синдрома у мужчин. В целом достоверных данных о гендерных различиях в этом вопросе у научного сообщества пока нет.

Врачи предупредили о бесконечности постковидного синдрома

Врачи предупредили о бесконечности постковидного синдрома

Ранее Лайф писал, что врачи назвали главные причины постковидного синдрома. Даже бессимптомники часто подолгу страдают от последствий перенесённой инфекции.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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