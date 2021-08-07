Жильцов "пизанского" дома в Забайкалье начали переселять

Часть жильцов прославившегося сходством с Пизанской башней дома в столице Забайкальского крае Чите переселили в съёмное жильё на полгода. Дом, причисленный к аварийному жилью, снесут окончательно только после того, как все квартиры перейдут в собственность города, сообщил заместитель руководителя Читы, председатель комитета градостроительной политики Александр Зудилов.

"Сейчас 21 семья переехала. Снимаем им жильё на шесть месяцев, до Нового года. Десять семей отказались от квартир — у них есть дача или дом, они уехали туда. И ещё 21 квартира будет переселена в ближайшие две недели. И четыре квартиры муниципальные — им подберём другое жильё. А три квартиры расселены уже давно. Всего там 60 квартир", — сообщил чиновник порталу "Чита.ру".

От идеи проживания в гостинице жители отказались из-за того, что там чаще всего нет кухонь и туда не пускают с домашними животными, отметил Зудилов. После того как из дома съедут все жильцы, его опечатают. В городскую собственность здание перейдёт только после выделения 260 миллионов рублей. Сейчас, поясняют власти, таких денег нет. Из 53 владельцев квартир только 11 согласились на обмен жилья, остальные предпочли деньги.

Напомним, в Забайкальском крае возбудили уголовное дело из-за наклонившейся десятиэтажки в Чите. Жилой дом отклонился на полметра, и это видно невооружённым глазом. Ещё прошлым летом комиссия от администрации обследовала здание. Его признали аварийным и пригодным лишь к сносу. С тех пор людям не предложили даже временного жилья. Теперь чиновники проходят по статье "Халатность".