Жильцов "пизанского" дома в Забайкалье начали переселять
Однако эта мера временная — на полгода. Дом разрушат только после его перехода в собственность города, а на это надо 260 миллионов рублей, которых в казне нет.
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Часть жильцов прославившегося сходством с Пизанской башней дома в столице Забайкальского крае Чите переселили в съёмное жильё на полгода. Дом, причисленный к аварийному жилью, снесут окончательно только после того, как все квартиры перейдут в собственность города, сообщил заместитель руководителя Читы, председатель комитета градостроительной политики Александр Зудилов.
"Сейчас 21 семья переехала. Снимаем им жильё на шесть месяцев, до Нового года. Десять семей отказались от квартир — у них есть дача или дом, они уехали туда. И ещё 21 квартира будет переселена в ближайшие две недели. И четыре квартиры муниципальные — им подберём другое жильё. А три квартиры расселены уже давно. Всего там 60 квартир", — сообщил чиновник порталу "Чита.ру".
От идеи проживания в гостинице жители отказались из-за того, что там чаще всего нет кухонь и туда не пускают с домашними животными, отметил Зудилов. После того как из дома съедут все жильцы, его опечатают. В городскую собственность здание перейдёт только после выделения 260 миллионов рублей. Сейчас, поясняют власти, таких денег нет. Из 53 владельцев квартир только 11 согласились на обмен жилья, остальные предпочли деньги.
Напомним, в Забайкальском крае возбудили уголовное дело из-за наклонившейся десятиэтажки в Чите. Жилой дом отклонился на полметра, и это видно невооружённым глазом. Ещё прошлым летом комиссия от администрации обследовала здание. Его признали аварийным и пригодным лишь к сносу. С тех пор людям не предложили даже временного жилья. Теперь чиновники проходят по статье "Халатность".
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Ранее Лайф сообщал, что, по последним данным, градус наклона здания превышен до критической отметки. Дошло до того, что для жильцов вошло в привычку, приходя с работы, наливать воду в стакан и замерять уровень наклона.
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