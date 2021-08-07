В Хабаровске и нескольких районах края введён режим ЧС из-за паводка

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв ввёл в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в нескольких районах режим чрезвычайной ситуации. Глава региона сообщил об этом в своём телеграм-канале.

"Вводим режим ЧС в связи с осложняющейся паводковой обстановкой в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах", — отметил Дегтярёв.

Ожидается, что четвёртая в этом году волна паводка придёт в регион 15–16 августа. Уровень воды у административного центра региона может вырасти, по разным оценкам, от 600–650 до 670–700 сантиметров.