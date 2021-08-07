В Хабаровске и нескольких районах края введён режим ЧС из-за паводка
Ожидается, что новая волна придёт в регион примерно через неделю. Уровень Амура сильно поднимется.
Фото © ТАСС / МЧС
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв ввёл в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в нескольких районах режим чрезвычайной ситуации. Глава региона сообщил об этом в своём телеграм-канале.
"Вводим режим ЧС в связи с осложняющейся паводковой обстановкой в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах", — отметил Дегтярёв.
Ожидается, что четвёртая в этом году волна паводка придёт в регион 15–16 августа. Уровень воды у административного центра региона может вырасти, по разным оценкам, от 600–650 до 670–700 сантиметров.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал причину масштабных пожаров и паводков в России. Глава государства рассказал, что среднегодовая температура воздуха в стране стала расти в 2,8 раза быстрее.
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