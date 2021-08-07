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Россия впервые осталась без медалей Олимпиады в гребле на байдарках и каноэ

В предпоследний соревновательный день четвёрка из сборной РФ заняла четвёртое место, упустив бронзу.

7 августа, 04:25
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российская сборная по гребле на байдарках не дотянула до бронзы и заняла четвёртое место на Олимпиаде в Токио. Полукилометровую дистанцию преодолевали Артём Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев.

Их результат — одна минута 23,654 секунды. Золото взяла команда Германии (1.22,219), на втором месте финишировали испанцы (+0,226), третьими стали словаки (+1,315). Таким образом, как отмечает РИА "Новости", сборная России по гребле на байдарках и каноэ впервые не смогла завоевать медали на Олимпиаде.

Российские каноистки Андреева и Ромасенко пробились в финал Олимпиады

Российские каноистки Андреева и Ромасенко пробились в финал Олимпиады

Ранее Россия впервые получила медаль на Олимпиаде в пляжном волейболе. Мы занимаем пятое место в командном зачёте по медалям. Если же брать в расчёт их количество, то третье.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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