Россия впервые осталась без медалей Олимпиады в гребле на байдарках и каноэ

Российская сборная по гребле на байдарках не дотянула до бронзы и заняла четвёртое место на Олимпиаде в Токио. Полукилометровую дистанцию преодолевали Артём Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев.

Их результат — одна минута 23,654 секунды. Золото взяла команда Германии (1.22,219), на втором месте финишировали испанцы (+0,226), третьими стали словаки (+1,315). Таким образом, как отмечает РИА "Новости", сборная России по гребле на байдарках и каноэ впервые не смогла завоевать медали на Олимпиаде.