Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Олимпиада в Токио уже сложилась для российских атлетов успешно. При этом он напомнил, что впереди ещё два дня соревнований.

"Вне зависимости от того, сколько ещё будет завоёвано медалей, эти Игры для нашей команды прошли очень успешно. Планы и прогнозы, которые мы строили в ряде видов спорта, подтвердились, а в некоторых видах мы даже не ожидали, что медали завоюет такое количество спортсменов. Потенциал свой сборная реализовала, но впереди ещё два дня", — отметил он.