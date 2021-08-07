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"Потенциал реализовали": Президент ОКР оценил выступление россиян на Олимпиаде в Токио

Сейчас у сборной России 63 медали: 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды, а впереди ещё два дня соревнований.

7 августа, 05:55
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Олимпиада в Токио уже сложилась для российских атлетов успешно. При этом он напомнил, что впереди ещё два дня соревнований.

"Вне зависимости от того, сколько ещё будет завоёвано медалей, эти Игры для нашей команды прошли очень успешно. Планы и прогнозы, которые мы строили в ряде видов спорта, подтвердились, а в некоторых видах мы даже не ожидали, что медали завоюет такое количество спортсменов. Потенциал свой сборная реализовала, но впереди ещё два дня", — отметил он.

Россия впервые получила медаль на Олимпиаде в пляжном волейболе

Россия впервые получила медаль на Олимпиаде в пляжном волейболе

Сейчас у сборной России 63 медали: 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды, мы на пятой строчке в медальном зачёте. Первое место — у Китая, второе — у США, третье — у Японии, четвёртое — у Великобритании.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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