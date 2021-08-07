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Матыцин не увидел предвзятого отношения к россиянам на Играх в Токио

Министр спорта РФ также прокомментировал тот факт, что нашему гимнасту Денису Аблязину, который показал одинаковый результат с южнокорейским спортсменом Син Джэ Хваном, не досталось золота.

7 августа, 06:17
<p>Олег Матыцин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей</p>

Олег Матыцин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей

Министр спорта России Олег Матыцин не считает, что судьи и технический персонал относились предвзято к нашим спортсменам, выступающим на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение он выразил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

"Если честно, то мне не кажется, что наших спортсменов ущемляют", — сказал министр.

Матыцин также прокомментировал тот факт, что российскому гимнасту Денису Аблязину, который показал одинаковый результат с южнокорейским спортсменом Син Джэ Хваном, не досталось золота. По словам министра, сложность упражнения была выше у представителя азиатской страны, поэтому, в соответствии с международными регламентами, ему присудили первое место.

"Я бы не сказал, что судейство было претенциозным по отношению к россиянам", — добавил он.

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Ранее знаменитый российский гимнаст Алексей Немов прокомментировал Лайфу решение судей поставить гимнаста Аблязина на второе место. Четырёхкратный олимпийский чемпион не считает, что нашего спортсмена засудили, однако, по его мнению, золотые награды следовало бы дать обоим спортсменам.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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