Матыцин не увидел предвзятого отношения к россиянам на Играх в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин не считает, что судьи и технический персонал относились предвзято к нашим спортсменам, выступающим на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение он выразил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

"Если честно, то мне не кажется, что наших спортсменов ущемляют", — сказал министр.

Матыцин также прокомментировал тот факт, что российскому гимнасту Денису Аблязину, который показал одинаковый результат с южнокорейским спортсменом Син Джэ Хваном, не досталось золота. По словам министра, сложность упражнения была выше у представителя азиатской страны, поэтому, в соответствии с международными регламентами, ему присудили первое место.

"Я бы не сказал, что судейство было претенциозным по отношению к россиянам", — добавил он.