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Президент ОКР заявил об отсутствии случаев ковида среди спортсменов РФ на Олимпиаде

Как отметил Станислав Поздняков, таким образом комитет смог не допустить распространения инфекции и дал возможность олимпийцам участвовать в соревнованиях.

7 августа, 07:26
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RusOlympicCommittee/photos/4223316224454241" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олимпийский комитет России</a></p>

Фото © Facebook / Олимпийский комитет России

Ни один российский спортсмен, выступающий на Олимпиаде в Токио, не заразился коронавирусом. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"За все Олимпийские игры не было ни одного случая заболевания в олимпийской деревне, во время нахождения в ней", — отметил он.

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Таким образом, ОКР смог не допустить распространения инфекции среди спортсменов и дать им возможность участвовать в соревнованиях. Как указал Поздняков, этим по праву можно гордиться.

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Ранее Лайф сообщал, что Чернышева, которая является единственной российской каратисткой на Олимпиаде, не сможет выступить на Играх, так как сдала положительный тест на коронавирус.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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