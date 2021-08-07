Президент ОКР заявил об отсутствии случаев ковида среди спортсменов РФ на Олимпиаде
Как отметил Станислав Поздняков, таким образом комитет смог не допустить распространения инфекции и дал возможность олимпийцам участвовать в соревнованиях.
Фото © Facebook / Олимпийский комитет России
Ни один российский спортсмен, выступающий на Олимпиаде в Токио, не заразился коронавирусом. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
"За все Олимпийские игры не было ни одного случая заболевания в олимпийской деревне, во время нахождения в ней", — отметил он.
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Таким образом, ОКР смог не допустить распространения инфекции среди спортсменов и дать им возможность участвовать в соревнованиях. Как указал Поздняков, этим по праву можно гордиться.
Ранее Лайф сообщал, что Чернышева, которая является единственной российской каратисткой на Олимпиаде, не сможет выступить на Играх, так как сдала положительный тест на коронавирус.
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