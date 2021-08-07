Президент ОКР заявил об отсутствии случаев ковида среди спортсменов РФ на Олимпиаде

Ни один российский спортсмен, выступающий на Олимпиаде в Токио, не заразился коронавирусом. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"За все Олимпийские игры не было ни одного случая заболевания в олимпийской деревне, во время нахождения в ней", — отметил он.

Таким образом, ОКР смог не допустить распространения инфекции среди спортсменов и дать им возможность участвовать в соревнованиях. Как указал Поздняков, этим по праву можно гордиться.