Украинский боксёр проиграл нокаутом в финале олимпийского турнира

Украинский боксёр Александр Хижняк выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 75 кг.

В финале он уступил представителю Бразилии Эберту Соузе. Примечательно, что все пятеро арбитров признали победу Хижняка в первом и втором раундах, но в третьем украинец пропустил нокаутирующий удар соперника и проиграл.

Выступавший в этой категории россиянин Глеб Бакши завоевал бронзовую медаль. В полуфинале он уступил Соузе.