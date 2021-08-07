Украинский боксёр проиграл нокаутом в финале олимпийского турнира
Примечательно, что и в первом, и во втором раундах все пятеро судей признали его победу.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Украинский боксёр Александр Хижняк выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 75 кг.
В финале он уступил представителю Бразилии Эберту Соузе. Примечательно, что все пятеро арбитров признали победу Хижняка в первом и втором раундах, но в третьем украинец пропустил нокаутирующий удар соперника и проиграл.
Выступавший в этой категории россиянин Глеб Бакши завоевал бронзовую медаль. В полуфинале он уступил Соузе.
В общекомандном зачёте сборная Украины занимает лишь 42-е место. В активе команды 16 медалей (одна золотая, пять серебряных и десять бронзовых).
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