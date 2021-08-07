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Украинский боксёр проиграл нокаутом в финале олимпийского турнира

Примечательно, что и в первом, и во втором раундах все пятеро судей признали его победу.

7 августа, 07:38

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Украинский боксёр Александр Хижняк выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 75 кг.

В финале он уступил представителю Бразилии Эберту Соузе. Примечательно, что все пятеро арбитров признали победу Хижняка в первом и втором раундах, но в третьем украинец пропустил нокаутирующий удар соперника и проиграл.

Выступавший в этой категории россиянин Глеб Бакши завоевал бронзовую медаль. В полуфинале он уступил Соузе.

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В общекомандном зачёте сборная Украины занимает лишь 42-е место. В активе команды 16 медалей (одна золотая, пять серебряных и десять бронзовых).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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