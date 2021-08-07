"Настоящие бандиты, просто стыдно!": Татьяна Тарасова раскритиковала судейство художественной гимнастики на Олимпиаде
По её мнению, арбитры не имели права ставить российским спортсменкам такие низкие оценки.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала судейство соревнований по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает "Чемпионат".
13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента.
"Бандиты! Настоящие бандиты! У нас на глазах израильтянка теряет предмет… Как это может быть? Судьи много раз меняли оценки — это значит, что они не уверены в своей правоте. Нам они, конечно, ничего не меняли. Зато всем остальным меняли. Зачем нам такие судьи, которые ничего не знают? Это просто стыдно. Такие люди, которые ничего не знают, всё решают. Это хуже, чем у нас", — заявила Тарасова.
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