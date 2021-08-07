"Бандиты! Настоящие бандиты! У нас на глазах израильтянка теряет предмет… Как это может быть? Судьи много раз меняли оценки — это значит, что они не уверены в своей правоте. Нам они, конечно, ничего не меняли. Зато всем остальным меняли. Зачем нам такие судьи, которые ничего не знают? Это просто стыдно. Такие люди, которые ничего не знают, всё решают. Это хуже, чем у нас", — заявила Тарасова.