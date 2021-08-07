НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Настоящие бандиты, просто стыдно!": Татьяна Тарасова раскритиковала судейство художественной гимнастики на Олимпиаде

По её мнению, арбитры не имели права ставить российским спортсменкам такие низкие оценки.

7 августа, 10:19
4334

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала судейство соревнований по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает "Чемпионат".

13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента.

"Бандиты! Настоящие бандиты! У нас на глазах израильтянка теряет предмет… Как это может быть? Судьи много раз меняли оценки — это значит, что они не уверены в своей правоте. Нам они, конечно, ничего не меняли. Зато всем остальным меняли. Зачем нам такие судьи, которые ничего не знают? Это просто стыдно. Такие люди, которые ничего не знают, всё решают. Это хуже, чем у нас", — заявила Тарасова.

"Спортивная драма, но не трагедия": Президент ОКР оценил выступление российских "художниц" на Олимпиаде в Токио

"Спортивная драма, но не трагедия": Президент ОКР оценил выступление российских "художниц" на Олимпиаде в Токио

В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Играх впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Для нас Аверина — олимпийская чемпионка": Матыцин заявил о вопросах к судейству после турнира по художественной гимнастике на Играх

сегодня в 11:15

С оркестром и цветами: В Москве встретили серебряную призёрку Игр в Токио Сидорову

сегодня в 11:14

"Считаю, что выиграла": Гимнастка Дина Аверина заявила, что судьи лишили её олимпийского золота

сегодня в 11:03

Жители посёлка под Калининградом уже два месяца страдают от змеиного нашествия

сегодня в 11:28

В Лондоне три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом

сегодня в 11:16

Новости партнеров

Layer 1