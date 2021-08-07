"Позор художественной гимнастики": Винер-Усманова прокомментировала результаты олимпийского турнира в многоборье
По её мнению, россиянка Дина Аверина должна была получить не серебро, а золотую медаль.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала вопиющей несправедливостью итоги соревнования в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает RT.
Сёстры-близняшки Дина и Арина Аверины уверенно победили в квалификации, но в финале заняли лишь второе и четвёртое место соответственно. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля.
"Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдёт в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистику. Все должны были снимать", — сказала Винер-Усманова.
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По её словам, олимпийский турнир стал позором художественной гимнастики. Ашрам, в ходе выступления уронившая из рук ленту, не должна была занимать первое место.
"Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики", — резюмировала глава федерации.
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