Сборная России по синхронному плаванию выиграла второе золото на Олимпиаде в Токио
Медаль стала для нашей страны 66-й на Играх в японской столице. Из них 18 — высшей пробы.
Фото © Олимпийский комитет России
Сборная России выиграла золотую медаль в соревнованиях по синхронному плаванию в группах на Олимпиаде в Токио.
Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина в сумме за выступления в технической и произвольной программах получили 196,0979 балла.
Второе место заняла сборная Китая, у которой 193,5310 балла. Бронзовые медали завоевали украинские синхронистки (190,3018).
Напомним, ранее Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото в дуэтах. После победы Ромашина, ставшая семикратной олимпийской чемпионкой, заявила, что эти Игры для неё последние.
На Олимпиаде в Токио сборная России уже завоевала 66 медалей (18 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут на пятой позиции. Впереди — Китай, США, Япония и Великобритания.
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