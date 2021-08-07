Сборная России по синхронному плаванию выиграла второе золото на Олимпиаде в Токио

Сборная России выиграла золотую медаль в соревнованиях по синхронному плаванию в группах на Олимпиаде в Токио.

Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина в сумме за выступления в технической и произвольной программах получили 196,0979 балла.

Второе место заняла сборная Китая, у которой 193,5310 балла. Бронзовые медали завоевали украинские синхронистки (190,3018).