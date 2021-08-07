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Сборная России по синхронному плаванию выиграла второе золото на Олимпиаде в Токио

Медаль стала для нашей страны 66-й на Играх в японской столице. Из них 18 — высшей пробы.

7 августа, 11:36
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Сборная России выиграла золотую медаль в соревнованиях по синхронному плаванию в группах на Олимпиаде в Токио.

Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина в сумме за выступления в технической и произвольной программах получили 196,0979 балла.

Второе место заняла сборная Китая, у которой 193,5310 балла. Бронзовые медали завоевали украинские синхронистки (190,3018).

Мария Киселёва объяснила феноменальные успехи России в синхронном плавании

Мария Киселёва объяснила феноменальные успехи России в синхронном плавании

Напомним, ранее Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото в дуэтах. После победы Ромашина, ставшая семикратной олимпийской чемпионкой, заявила, что эти Игры для неё последние.

На Олимпиаде в Токио сборная России уже завоевала 66 медалей (18 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут на пятой позиции. Впереди — Китай, США, Япония и Великобритания.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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