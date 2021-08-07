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Российский борец Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом

Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он победил в более лёгкой весовой категории.

7 августа, 11:46

Россиянин Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

В решающем поединке он победил американца Кайла Снайдера. Схватка завершилась со счётом 6:3 в пользу нашего спортсмена.

Бронзовые медали в этом виде олимпийской программы завоевали кубинец Рейнерис Салас и Авраам Коньедо, представляющий Италию.

Российский борец Рашидов выиграл бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский борец Рашидов выиграл бронзу на Олимпиаде в Токио

Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он победил в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг.

На Играх в японской столице сборная России уже завоевала 67 наград (19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые). В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают пятую строчку. Впереди — Китай, США, Япония и Великобритания.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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