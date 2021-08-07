Российский борец Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом

Россиянин Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

В решающем поединке он победил американца Кайла Снайдера. Схватка завершилась со счётом 6:3 в пользу нашего спортсмена.

Бронзовые медали в этом виде олимпийской программы завоевали кубинец Рейнерис Салас и Авраам Коньедо, представляющий Италию.

Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он победил в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг.