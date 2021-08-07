Захарова заявила о подлоге во время судейства художественной гимнастики на Олимпиаде

Судьи турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио пошли на подлог против России, чтобы не допустить победы наших гимнасток. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Кроме того, Захарова высоко оценила труд тренера наших гимнасток Ирины Винер-Усмановой и назвала её "непререкаемым авторитетом". По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, благодаря таланту, труду, уму, характеру и воле Винер создала галактику, которая называется "современная художественная гимнастика".

Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента.