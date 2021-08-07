Россия превзошла собственное достижение Игр-2016 по количеству золотых медалей

Олимпийская сборная России превзошла собственное достижение Игр-2016 в Рио-де-Жанейро по количеству золотых наград. Победа Марии Ласицкене в прыжках в высоту стала для команды 20-й на Олимпиаде в Токио.

Пять лет назад в Бразилии сборная России завоевала 19 золотых медалей (всего — 56) и заняла в общем зачёте четвёртое место. Её опередили США, Великобритания и Китай.

На Играх в Токио у россиян уже 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды (всего — 68). В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают четвёртую позицию, уступая Китаю, США и Японии.