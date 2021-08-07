Россия превзошла собственное достижение Игр-2016 по количеству золотых медалей
В общекомандном зачёте на Олимпиаде в Токио наши спортсмены идут на четвёртом месте, уступая Китаю, США и Японии.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Олимпийская сборная России превзошла собственное достижение Игр-2016 в Рио-де-Жанейро по количеству золотых наград. Победа Марии Ласицкене в прыжках в высоту стала для команды 20-й на Олимпиаде в Токио.
Пять лет назад в Бразилии сборная России завоевала 19 золотых медалей (всего — 56) и заняла в общем зачёте четвёртое место. Её опередили США, Великобритания и Китай.
На Играх в Токио у россиян уже 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды (всего — 68). В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают четвёртую позицию, уступая Китаю, США и Японии.
Олимпиада в японской столице завершится в воскресенье, 8 августа.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Первое золото в лёгкой атлетике: Россиянка Мария Ласицкене победила на Олимпиаде в прыжках в высоту
сегодня в 13:01
Захарова заявила о подлоге во время судейства художественной гимнастики на Олимпиаде
сегодня в 12:49
Флаг ОКР на церемонии закрытия Олимпиады в Токио будет нести борец Садулаев
сегодня в 12:17
Комментариев: 0