Путин поздравил завоевавших золото в 15-й день Олимпиады спортсменов РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов, которые завоевали золотые медали сегодня, в 15-й день Олимпиады в Токио. В первую очередь речь идёт о синхронистках, ставших лучшими в групповых соревнованиях.

"Вы блестяще продолжили замечательные традиции отечественной школы синхронного плавания, выступили поистине триумфально, не оставили своим соперницам ни единого шанса на успех", — говорится в поздравлении лидера страны, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер особенно оценил успех Светланы Ромашиной, которая сегодня стала семикратной олимпийской чемпионкой. По словам Путина, это достижение является своего рода уникальным и непревзойдённым. Также президент пожелал всем спортсменкам новых успехов и всего самого наилучшего.

Кроме того, Путин также направил поздравительную телеграмму двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву, который стал победителем соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг в Токио. В ней президент отметил бойцовский характер и силу духа спортсмена. Также российский лидер подчеркнул, что Садулаев вновь подтвердил безусловное лидерство отечественной школы вольной борьбы.

Искренние поздравления российский лидер направил и прыгунье в высоту Марии Ласицкене, которая завоевала золото на Олимпиаде. Путин отметил "исключительное мастерство и собранность" спортсменки, а также уверенность в своих силах, которые помогли легкоатлетке получить первое в спортивной карьере олимпийское золото.