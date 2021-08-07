Путин поздравил завоевавших золото в 15-й день Олимпиады спортсменов РФ
Глава РФ отметил триумф синхронисток в групповых соревнованиях, а также успех олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева и победительницы Игр по прыжкам в высоту Марии Ласицкене.
Фото © Facebook / Олимпийский комитет России
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов, которые завоевали золотые медали сегодня, в 15-й день Олимпиады в Токио. В первую очередь речь идёт о синхронистках, ставших лучшими в групповых соревнованиях.
"Вы блестяще продолжили замечательные традиции отечественной школы синхронного плавания, выступили поистине триумфально, не оставили своим соперницам ни единого шанса на успех", — говорится в поздравлении лидера страны, опубликованном на сайте Кремля.
Российский лидер особенно оценил успех Светланы Ромашиной, которая сегодня стала семикратной олимпийской чемпионкой. По словам Путина, это достижение является своего рода уникальным и непревзойдённым. Также президент пожелал всем спортсменкам новых успехов и всего самого наилучшего.
Кроме того, Путин также направил поздравительную телеграмму двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву, который стал победителем соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг в Токио. В ней президент отметил бойцовский характер и силу духа спортсмена. Также российский лидер подчеркнул, что Садулаев вновь подтвердил безусловное лидерство отечественной школы вольной борьбы.
Искренние поздравления российский лидер направил и прыгунье в высоту Марии Ласицкене, которая завоевала золото на Олимпиаде. Путин отметил "исключительное мастерство и собранность" спортсменки, а также уверенность в своих силах, которые помогли легкоатлетке получить первое в спортивной карьере олимпийское золото.
Напомним, сборная России по синхронному плаванию выиграла второе золото на Олимпиаде в Токио. Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина в сумме за выступления в технической и произвольной программах получили 196,0979 балла. Второе место заняла сборная Китая, у которой 193,5310 балла. Бронзовые медали завоевали украинские синхронистки (190,3018).
А ранее Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото в дуэтах. После победы Ромашина заявила, что эти Игры для неё последние.
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