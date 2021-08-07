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Российские волейболисты проиграли Франции в финале Олимпиады в Токио

Проиграв два стартовых сета, наша команда смогла сравнять счёт по партиям, но в последнем отрезке встречи уступила.

7 августа, 14:47
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<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Мужская сборная России по волейболу завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Токио.

В финале команда финского специалиста Туомаса Саммелвуо в пяти партиях уступила сборной Франции. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 15 минут, завершилась поражением россиян с результатом 2-3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).

Проиграв два стартовых сета, наша команда смогла сравнять счёт по партиям, но в последнем отрезке встречи уступила.

Самым результативным в составе россиян стал Максим Михайлов. Волейболист, который нёс флаг ОКР на церемонии открытия Игр, набрал 21 очко. Егор Клюка принёс команде 20 баллов.

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Напомним, что ранее в ходе олимпийского турнира французы нанесли россиянам единственное поражение в группе. Тот матч завершился поражением нашей команды — 1-3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25).

На Играх в японской столице сборная России уже завоевала 69 наград (20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут четвёртыми. Впереди — Китай, США и Япония.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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