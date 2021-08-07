Пятнадцатый день на Олимпиаде в Токио принёс сборной России семь медалей. Наши спортсмены порадовали болельщиков тремя золотыми наградами, тремя серебряными и одной бронзовой. День стал самым успешным для нашей команды на нынешних соревнованиях.

Украденное золото в художественной гимнастике

Российские сёстры-близняшки Дина и Арина Аверины были безоговорочными фаворитами соревнований в личном многоборье. Они уверенно возглавили протокол в квалификации, но в финале всё оказалось гораздо сложнее. Линой Ашрам из Израиля захватила лидерство уже после упражнения с обручем и удержала преимущество, несмотря на то что в ходе выступления уронила ленту из рук.

Арина Аверина допустила серьёзную ошибку в последнем упражнении, в ходе выступления ей пришлось заменить ленту из-за узелка. В итоге она вообще осталась без медали, заняв четвёртое место. Зато Дина Аверина во всех упражнениях выступила без серьёзных ошибок, но в итоговой таблице её поставили ниже Ашрам — на серебряную позицию.

Отметим, что по ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. В том числе не была удовлетворена и апелляция сборной России после того, как Дина Аверина показала свою программу с лентой.

В итоге российские спортсменки не смогли взять золото в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде впервые с 1996 года. С тех пор наша команда неизменно побеждала в групповых упражнениях, а в личном многоборье на верхнюю ступень пьедестала поднимались Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева (дважды) и Маргарита Мамун.

Синхронистки продолжили победную серию

Сборная России по синхронному плаванию выиграла второе золото на Олимпиаде в Токио, победив в группах. Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина уверенно опередили всех соперниц и в технической программе, и произвольной. Вторыми стали китаянки, третьими — украинки.

Садулаев заслужил право нести флаг ОКР на закрытии Игр

Россиянин Абдулрашид Садулаев выиграл олимпийское золото в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 97 кг. Он уверенно одолел всех соперников, в том числе и американца Кайла Снайдера в финале. Тем самым россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он победил в более лёгком весе.

Уже объявлено, что именно Садулаев понесёт флаг ОКР на закрытии Олимпиады в Токио. Торжественная церемония состоится в воскресенье, 8 августа. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Кроме того, в субботу российские борцы вольного стиля положили в командную копилку и бронзовую медаль. Действующий чемпион мира Гаджимурад Рашидов в поединке за третье место со счётом 5:0 одолел Исмаила Мусукаева, представляющего Венгрию.

Яркая победа Марии Ласицкене в прыжках в высоту

Трёхкратная чемпионка мира была фаворитом соревнований. В начале года она была травмирована, но смогла залечить все болячки и набрать форму к главному старту. На высоте 1,96 метра у россиянки возникли проблемы — планку она преодолела лишь с третьей попытки. Зато потом всё пошло веселее. В итоге Ласицкене оказалась единственной, кто взял 2,04 метра. Второе место заняла Никола Макдермотт из Австралии (2,02), третьей стала украинка Ярослава Могучих (2,00).

После выступления россиянка заявила, что с утра вообще не думала, что может прыгнуть на 2,04 метра. Кроме того, 28-летняя спортсменка выразила готовность через три года выступить на Олимпиаде в Париже.

Обидное серебро волейболистов

После феерической победы в полуфинале над мощнейшей сборной Бразилии сборная России была готова сделать ещё один шаг вперёд и повторить свой успех 2012 года. Да, в решающем матче команду финского специалиста Туомаса Саммелвуо поджидали французы, которым наши уступили на групповом этапе, но финал — это ведь совсем другая история.

С самого начала у россиян дела на площадке не задались. В двух стартовых партиях верх взяли соперники. Зато потом наши волейболисты устроили яркий камбэк, сравняв счёт по сетам. В пятой партии россияне сразу же повели 3:0. Казалось бы, долгожданная победа находится на расстоянии вытянутой руки, но достичь её не удалось. Франция усилила игру и впервые в истории стала олимпийским чемпионом — 3-2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

Первая медаль в пляжном волейболе за всю историю

Награду сборной России принесли Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Безусловно, действующие чемпионы мира рассчитывали на большее, но в финале их одолели норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сёрум — 2–0 (21:17, 21:18). В прошлом году соперники встречались в решающем матче первенства Европы, и тогда сильнее также были скандинавы. Впрочем, и серебро можно считать успехом, ведь ранее у нас никогда не было медалей в пляжном волейболе.