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В последний день Олимпиады Россия сместилась на пятое место в медальном зачёте

Коррективы внесла победа британского спортсмена в велогонках, однако у сборной РФ ещё есть возможность отыграться.

8 августа, 03:34
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RusOlympicCommittee/?__cft__%5B0%5D=AZUN7NRq05PeDDTdEBf5qlAZZJg1ESN9Rf6MFUiwefIbm8SnZ9ZnjiXk__zvNPvXOowN75z9HC6NcxA5ldE6QagPNU4NoW19NXm6pPagCMxm36OiRKG-xbwXwOtbEmaO5Q5ZtzaaEQHK0LcjycNVToT0&__tn__=,d-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олимпийский комитет России</a></p>

Фото © Facebook / Олимпийский комитет России

Сборная России опустилась с четвёртого на пятое место в общем медальном зачёте Олимпиады в Токио в последний день соревнований, 8 августа. У россиян 20 золотых медалей, 26 серебряных, 23 бронзовые.

Опередила россиян сборная Великобритании, представитель которой завоевал золото в велогонках. Сейчас Соединённое Королевство обходит Россию лишь на одну золотую медаль. В лидерах по количеству медалей по-прежнему остаётся Китай, вторыми идут американцы, третьими — сборная Японии.

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Ранее Лайф публиковал расписание последнего дня Олимпиады. Определятся победители и призёры в 13 видах программы, затем последует церемония закрытия.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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