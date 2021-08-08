В последний день Олимпиады Россия сместилась на пятое место в медальном зачёте
Коррективы внесла победа британского спортсмена в велогонках, однако у сборной РФ ещё есть возможность отыграться.
Фото © Facebook / Олимпийский комитет России
Сборная России опустилась с четвёртого на пятое место в общем медальном зачёте Олимпиады в Токио в последний день соревнований, 8 августа. У россиян 20 золотых медалей, 26 серебряных, 23 бронзовые.
Опередила россиян сборная Великобритании, представитель которой завоевал золото в велогонках. Сейчас Соединённое Королевство обходит Россию лишь на одну золотую медаль. В лидерах по количеству медалей по-прежнему остаётся Китай, вторыми идут американцы, третьими — сборная Японии.
Ранее Лайф публиковал расписание последнего дня Олимпиады. Определятся победители и призёры в 13 видах программы, затем последует церемония закрытия.
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