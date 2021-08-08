Российский велогонщик Дмитриев не прошёл в полуфинал Олимпиады
А его коллега по команде Иван Гладышев выбыл из соревнований ещё до четвертьфинала.
Фото © Сергей Бобылев / ТАСС
Член российской сборной Денис Дмитриев не смог пройти в полуфинал Олимпиады в Токио по велоспорту на треке в дисциплине "кейрин".
Россиянин занял последнее — шестое — место. Его коллега по команде Иван Гладышев выбыл из соревнований ещё до четвертьфинала. Что касается Дмитриева, у него есть бронзовая медаль Олимпиады 2016 в спринте.
Ранее Лайф публиковал расписание последнего дня Олимпиады. Определятся победители и призёры в 13 видах программы, затем последует церемония закрытия.
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