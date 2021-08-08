Дина и Арина Аверины, отойдя немного после инцидента с судейством индивидуальных соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, обратились со словами благодарности к своим болельщикам. Они отметили, что поддержка ощущается даже за много тысяч километров.

"Очень много кто выставляет слова поддержки, то, что они не согласны с судейством. Мы прямо чувствуем эту поддержку, несмотря на расстояние. Спасибо вам огромное, мы хоть как-то отошли после вчерашнего! Спасибо за то, что всё выставляете, снимаете видео, присылаете нам, мы постараемся каждому ответить. Мы вас очень сильно любим!" — сказали гимнастки в интервью ТАСС.

Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок.