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"Мы вас очень сильно любим!": Российские гимнастки Аверины поблагодарили россиян за поддержку на Олимпиаде

Дина и Арина сказали спасибо всем, кто тоже не согласен с судейством. Доброе отношение к себе спортсменки чувствуют даже на расстоянии.

8 августа, 03:54
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CSSFuxfp3Js/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Арина и Дина Аверины</a></p>

Фото © Instagram / Арина и Дина Аверины

Дина и Арина Аверины, отойдя немного после инцидента с судейством индивидуальных соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, обратились со словами благодарности к своим болельщикам. Они отметили, что поддержка ощущается даже за много тысяч километров.

"Очень много кто выставляет слова поддержки, то, что они не согласны с судейством. Мы прямо чувствуем эту поддержку, несмотря на расстояние. Спасибо вам огромное, мы хоть как-то отошли после вчерашнего! Спасибо за то, что всё выставляете, снимаете видео, присылаете нам, мы постараемся каждому ответить. Мы вас очень сильно любим!" — сказали гимнастки в интервью ТАСС.

Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок.

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Лайф рассказывал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своём телеграм-канале: "Затеявшие русофобскую войну гады не могли допустить победы".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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