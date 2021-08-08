"Мы вас очень сильно любим!": Российские гимнастки Аверины поблагодарили россиян за поддержку на Олимпиаде
Дина и Арина сказали спасибо всем, кто тоже не согласен с судейством. Доброе отношение к себе спортсменки чувствуют даже на расстоянии.
Фото © Instagram / Арина и Дина Аверины
Дина и Арина Аверины, отойдя немного после инцидента с судейством индивидуальных соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, обратились со словами благодарности к своим болельщикам. Они отметили, что поддержка ощущается даже за много тысяч километров.
"Очень много кто выставляет слова поддержки, то, что они не согласны с судейством. Мы прямо чувствуем эту поддержку, несмотря на расстояние. Спасибо вам огромное, мы хоть как-то отошли после вчерашнего! Спасибо за то, что всё выставляете, снимаете видео, присылаете нам, мы постараемся каждому ответить. Мы вас очень сильно любим!" — сказали гимнастки в интервью ТАСС.
Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок.
Лайф рассказывал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своём телеграм-канале: "Затеявшие русофобскую войну гады не могли допустить победы".
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