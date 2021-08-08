НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мэр Минска потребовал убрать товары из Литвы с "лучших полок" в магазинах

Он напомнил, что эта соседняя страна ввела против Белоруссии санкции наряду с Польшей и Украиной.

8 августа, 04:27
<p>Владимир Кухарев. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/minskiygorispolkom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минск. Официально.</a></p>

Владимир Кухарев. Фото © Telegram / Минск. Официально.

Власти Минска поставили столичным торговым сетям ультиматум: или они убирают с "лучших полок" товары тех стран, которые ввели в отношении Белоруссии санкции, либо в отношении супермаркетов будут приняты меры. Соответствующее требование озвучил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.

"Сегодня ряд стран ввёл против нас санкции. Украина, Литва, Польша... А их товары (конфеты, сдоба, чай, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо ещё и поискать. Поэтому мы жёстко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры", — приводит его слова издание "Беларусь сегодня".

По мнению главы администрации города, такое же решение нужно принимать и на национальном уровне.

Евросоюз может ограничить экспорт из Белоруссии на фоне скандала с самолётом Ryanair

Евросоюз может ограничить экспорт из Белоруссии на фоне скандала с самолётом Ryanair

А ранее Белоруссия заявила, что ограничит импорт украинских товаров. В Минске считают, что именно Киев инициировал паузу в отношениях двух стран, чтобы понравиться своим покровителям.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Глава КГБ Белоруссии пообещал предъявить "козырь" против Тихановской

вчера в 18:31

В Литве будут платить по €300 нелегальным мигрантам, согласившимся вернуться на родину

вчера в 08:52

Британцы высмеяли "перехват" истребителями двух российских Ту-142

сегодня в 03:29

Никто из российских спортсменов не заразился коронавирусом на Олимпиаде в Токио

сегодня в 05:24

"Как ты меня назвал?": Зомби в новой игре Back 4 Blood оказались расистами

сегодня в 05:17

Новости партнеров

Layer 1