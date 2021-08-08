Мэр Минска потребовал убрать товары из Литвы с "лучших полок" в магазинах
Он напомнил, что эта соседняя страна ввела против Белоруссии санкции наряду с Польшей и Украиной.
Владимир Кухарев. Фото © Telegram / Минск. Официально.
Власти Минска поставили столичным торговым сетям ультиматум: или они убирают с "лучших полок" товары тех стран, которые ввели в отношении Белоруссии санкции, либо в отношении супермаркетов будут приняты меры. Соответствующее требование озвучил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.
"Сегодня ряд стран ввёл против нас санкции. Украина, Литва, Польша... А их товары (конфеты, сдоба, чай, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо ещё и поискать. Поэтому мы жёстко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры", — приводит его слова издание "Беларусь сегодня".
По мнению главы администрации города, такое же решение нужно принимать и на национальном уровне.
А ранее Белоруссия заявила, что ограничит импорт украинских товаров. В Минске считают, что именно Киев инициировал паузу в отношениях двух стран, чтобы понравиться своим покровителям.
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