Мэр Минска потребовал убрать товары из Литвы с "лучших полок" в магазинах

Власти Минска поставили столичным торговым сетям ультиматум: или они убирают с "лучших полок" товары тех стран, которые ввели в отношении Белоруссии санкции, либо в отношении супермаркетов будут приняты меры. Соответствующее требование озвучил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.

"Сегодня ряд стран ввёл против нас санкции. Украина, Литва, Польша... А их товары (конфеты, сдоба, чай, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо ещё и поискать. Поэтому мы жёстко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры", — приводит его слова издание "Беларусь сегодня".

По мнению главы администрации города, такое же решение нужно принимать и на национальном уровне.