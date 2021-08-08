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МЧС предупреждает о смерчах в Сочи

8 августа, 06:03

Фото © Pexels

На участке между микрорайоном Магри Лазаревского района и селом Весёлое в Адлере из-за резкого ухудшения погоды возможны смерчи, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Жителям и гостям курорта рекомендуется оставаться в зданиях, избегать линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. Запрещается во время сильного ветра передвигаться или оставаться в автомобиле.

Напомним, что минувшим вечером на Сочи обрушился ливень и шквалистый ветер. Непогода буквально превратила улицы курортного города в реки. Жители и гости публикуют видео в соцсетях с автомобилями, плавающими по Сочи. Но в мэрии ранее предупреждали о вероятности такого развития событий.

В Сочи ливень превратил улицы в реки

В Сочи ливень превратил улицы в реки

А несколько дней назад вдоль побережья Сочи, где было объявлено штормовое предупреждение, уже проходил смерч. Изящная воронка вытянулась из туч до самой поверхности воды. Вот, как это было.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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