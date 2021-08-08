МЧС предупреждает о смерчах в Сочи
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На участке между микрорайоном Магри Лазаревского района и селом Весёлое в Адлере из-за резкого ухудшения погоды возможны смерчи, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Жителям и гостям курорта рекомендуется оставаться в зданиях, избегать линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. Запрещается во время сильного ветра передвигаться или оставаться в автомобиле.
Напомним, что минувшим вечером на Сочи обрушился ливень и шквалистый ветер. Непогода буквально превратила улицы курортного города в реки. Жители и гости публикуют видео в соцсетях с автомобилями, плавающими по Сочи. Но в мэрии ранее предупреждали о вероятности такого развития событий.
А несколько дней назад вдоль побережья Сочи, где было объявлено штормовое предупреждение, уже проходил смерч. Изящная воронка вытянулась из туч до самой поверхности воды. Вот, как это было.
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