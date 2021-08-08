МЧС предупреждает о смерчах в Сочи

На участке между микрорайоном Магри Лазаревского района и селом Весёлое в Адлере из-за резкого ухудшения погоды возможны смерчи, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Жителям и гостям курорта рекомендуется оставаться в зданиях, избегать линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. Запрещается во время сильного ветра передвигаться или оставаться в автомобиле.