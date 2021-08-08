В Сочи ливень превратил улицы в реки. Видео © LIFE

На Сочи обрушился ливень и шквалистый ветер. Непогода буквально превратила улицы курортного города в реки. Жители и гости публикуют видео в соцсетях с автомобилями, плавающими по Сочи. В мэрии ранее предупреждали о вероятности такого развития событий.

В Сочи ливень превратил улицы в реки. Видео © Соцсети

Как пишут в социальных сетях, из-за непогоды около мемориального комплекса на дорогу упало огромное дерево. Движение было полностью парализовано. Также на автомобиль около заправки в центре упал щит. А в Адлере затопило перекрёсток улицы Цветочной и Нагорного тупика.