В Сочи ливень превратил улицы в реки
Мэрия накануне вечером предупреждала о вероятности таких событий. Экстренные службы города находятся в полной готовности.
В Сочи ливень превратил улицы в реки. Видео © LIFE
На Сочи обрушился ливень и шквалистый ветер. Непогода буквально превратила улицы курортного города в реки. Жители и гости публикуют видео в соцсетях с автомобилями, плавающими по Сочи. В мэрии ранее предупреждали о вероятности такого развития событий.
В Сочи ливень превратил улицы в реки. Видео © Соцсети
Как пишут в социальных сетях, из-за непогоды около мемориального комплекса на дорогу упало огромное дерево. Движение было полностью парализовано. Также на автомобиль около заправки в центре упал щит. А в Адлере затопило перекрёсток улицы Цветочной и Нагорного тупика.
Ранее в сочинской мэрии предупредили о возможных наводнениях и селях. Там заверили, что все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности.
Комментариев: 0