Минцифры предложило ввести биометрию для водителей такси и каршеринга

Минцифры РФ предложило утвердить случаи сбора персональных данных и биометрии в различных организациях, в том числе такси и каршеринга. Как отмечается в документе, это необходимо для идентификации водителей и арендаторов машин.

"Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в информационных системах организаций являются: идентификация водителей легкового такси; идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)", — говорится в тексте документа.

Также по биометрии предлагается установить доступ на территорию организаций, в том числе финансового рынка, имеющих "системы контроля и управления доступом на территории данных организаций". А ещё предоставлять доступ к участию "в собрании участников гражданско-правового сообщества". В ведомстве считают, что такие поправки можно ввести уже с 1 января следующего года.