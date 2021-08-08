Россиянам объяснили, кому и когда они обязаны открыть дверь квартиры

Домой к гражданам могут прийти работники различных проверяющих и контролирующих органов. В некоторых случаях двери всё же придётся открыть. Как говорят специалисты, в случае отказа россиян могут привлечь и к ответственности, в итоге всё же обязав контролёров впустить в дом.

В беседе с "Известиями" юристы рассказали, что любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, должна быть обоснована законом. Например, коммунальщики, которые желают проверить приборы учёта, должны предупредить о такой проверке за 14 дней до неё. Собственник вправе сам предложить дату, но если не удалось договориться, то суд может обязать впустить в квартиру или дом проверяющих.

Проникнуть в жильё без подобных документов можно в случае пожара, угрозы обрушения, запаха газа или других чрезвычайных случаях. Но это должно происходить в присутствии правоохранителей.

Войти без предупреждения может и полиция. Согласно закону "О полиции", это возможно только для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях; для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; для пресечения преступления; а также для установления обстоятельств несчастного случая.

Можно не пускать в дом органы опеки, но, как предупреждают юристы, они также будут рассылать уведомления. Если вы их будете игнорировать, то они вправе обратиться в суд или полицию, которая обязана им содействовать.

А вот по сотрудникам военкомата есть нюанс. С одной стороны, не пускать их в дом вы имеете полное право. С другой — за отклонение от службы есть административная и уголовная ответственность. Согласно статье 21.5 КоАП РФ, неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учёте, по вызову (повестке) военного комиссариата влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до трёх тысяч рублей.