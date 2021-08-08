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Депутат предложил отдавать под суд за призывы сократить рабочую неделю

По мнению парламентария, призывать меньше работать может только человек, который хочет разрушить экономику России.

7 августа, 21:22
<p>Николай Арефьев. Фото © Госдума РФ</p>

Николай Арефьев. Фото © Госдума РФ

Тех, кто предлагает сократить в России рабочую неделю до четырёхдневной, нужно судить. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

"За такие идеи вообще судить надо людей, потому что на сегодняшний день спросите любого человека: ему нужна четырёхдневная рабочая неделя или трёхдневная? Да они готовы по десять дней в неделю работать, чтобы заработать на кусок хлеба", — поделился Николай Арефьев в интервью Ura.ru.

Российский сенатор высказался об идее продлить рабочую неделю

Российский сенатор высказался об идее продлить рабочую неделю

По его мнению, идею о четырёхдневной рабочей неделе поддерживают те, кто желает разрушить российскую экономику, "закопать и сверху поставить крест".

Ранее другой депутат Госдумы предложил, наоборот, увеличить рабочую неделю. Он отметил, что Россия не имеет инструментов, которые могут позволить перевести производство на меньшее количество трудовых дней.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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