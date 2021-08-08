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Опубликовано 8 августа 2021, 00:22

Депутат предложил отдавать под суд за призывы сократить рабочую неделю

Николай Арефьев. Фото © Госдума РФ

Николай Арефьев. Фото © Госдума РФ

По мнению парламентария, призывать меньше работать может только человек, который хочет разрушить экономику России.

Тех, кто предлагает сократить в России рабочую неделю до четырёхдневной, нужно судить. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

"За такие идеи вообще судить надо людей, потому что на сегодняшний день спросите любого человека: ему нужна четырёхдневная рабочая неделя или трёхдневная? Да они готовы по десять дней в неделю работать, чтобы заработать на кусок хлеба", — поделился Николай Арефьев в интервью Ura.ru.

Российский сенатор высказался об идее продлить рабочую неделю
Российский сенатор высказался об идее продлить рабочую неделю

По его мнению, идею о четырёхдневной рабочей неделе поддерживают те, кто желает разрушить российскую экономику, "закопать и сверху поставить крест".

Ранее другой депутат Госдумы предложил, наоборот, увеличить рабочую неделю. Он отметил, что Россия не имеет инструментов, которые могут позволить перевести производство на меньшее количество трудовых дней.

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Андрей Григорьев
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