Депутат предложил отдавать под суд за призывы сократить рабочую неделю

По мнению парламентария, призывать меньше работать может только человек, который хочет разрушить экономику России.

Тех, кто предлагает сократить в России рабочую неделю до четырёхдневной, нужно судить. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

"За такие идеи вообще судить надо людей, потому что на сегодняшний день спросите любого человека: ему нужна четырёхдневная рабочая неделя или трёхдневная? Да они готовы по десять дней в неделю работать, чтобы заработать на кусок хлеба", — поделился Николай Арефьев в интервью Ura.ru.

По его мнению, идею о четырёхдневной рабочей неделе поддерживают те, кто желает разрушить российскую экономику, "закопать и сверху поставить крест".