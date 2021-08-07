В Госдуме предложили увеличить рабочую неделю

Там отметили, что Россия не имеет инструментов, которые могут позволить перевести производство на меньшее количество трудовых дней.

С помощью увеличенной рабочей недели можно восстановить российскую экономику. Таким мнением поделился первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в беседе с Ura.ru.

"Нам не о четырёхдневной рабочей неделе надо думать, а о продлёнке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем", — заявил депутат.

Парламентарий отметил, что Россия не имеет инструментов, которые могут позволить перевести производство на четырёхдневную рабочую неделю. Он также подчеркнул, что если человек не работает, то отсутствует прибавочная стоимость и, соответственно, зарплата. По словам Арефьева, перевести производство на меньшее количество рабочих дней можно только за счёт увеличения себестоимости, что приведёт к тому, что продукция не будет востребована.