Мурашко объяснил, почему третья волна ковида более агрессивная
По словам министра, заражение индийским штаммом "дельта" не только ускоряет болезнь, но и влияет на её тяжесть. Зачастую осложнения наблюдаются уже на пятые сутки.
Михаил Мурашко. Фото © Kremlin.ru
Сейчас коронавирус распространяется агрессивней, чем раньше, так как меняется штамм. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения", — сказал он журналистам.
По словам министра, заражение индийским штаммом "дельта" не только ускоряет болезнь, но и влияет на её тяжесть. Зачастую, как указал Мурашко, осложнения наблюдаются уже на пятые сутки.
А ранее учёные выяснили, как долго сохраняются антитела у переболевших ковидом в лёгкой форме. В эксперименте приняли участие более двух тысяч добровольцев, перенёсших CoViD-19 весной 2020-го. В течение года специалисты изучали, как реагирует иммунитет человека после естественного заражения.
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