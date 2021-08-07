Мурашко объяснил, почему третья волна ковида более агрессивная

Сейчас коронавирус распространяется агрессивней, чем раньше, так как меняется штамм. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения", — сказал он журналистам.



По словам министра, заражение индийским штаммом "дельта" не только ускоряет болезнь, но и влияет на её тяжесть. Зачастую, как указал Мурашко, осложнения наблюдаются уже на пятые сутки.