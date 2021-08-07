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Мурашко объяснил, почему третья волна ковида более агрессивная

По словам министра, заражение индийским штаммом "дельта" не только ускоряет болезнь, но и влияет на её тяжесть. Зачастую осложнения наблюдаются уже на пятые сутки.

7 августа, 12:21
<p>Михаил Мурашко. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63053/photos/63611" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Михаил Мурашко. Фото © Kremlin.ru

Сейчас коронавирус распространяется агрессивней, чем раньше, так как меняется штамм. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения", — сказал он журналистам.


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По словам министра, заражение индийским штаммом "дельта" не только ускоряет болезнь, но и влияет на её тяжесть. Зачастую, как указал Мурашко, осложнения наблюдаются уже на пятые сутки.

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Учёный перечислил особенности заражения "индийским" штаммом коронавируса

А ранее учёные выяснили, как долго сохраняются антитела у переболевших ковидом в лёгкой форме. В эксперименте приняли участие более двух тысяч добровольцев, перенёсших CoViD-19 весной 2020-го. В течение года специалисты изучали, как реагирует иммунитет человека после естественного заражения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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