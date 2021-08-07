Врач объяснил, как один россиянин мог заразить ковидом сразу 1,5 тысячи человек
При этом, по словам специалиста, известны случаи, когда человек с симптомами никому не передавал вирус, а бессимптомник, наоборот, становился источником заражения.
Фото © Pixabay
В России был выявлен случай, когда один пациент с ковидом заразил сразу полторы тысячи человек. О том, как это вообще могло случиться, рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
По словам медика, вычислить таких "суперраспространителей" весьма непросто. Как пояснил специалист, если у человека сильный иммунитет, то он может блокировать ярко выраженные симптомы заболевания. В результате у больного не будет никаких признаков CoViD-19.
"Может быть так, что заболевший ("суперраспространитель". — Прим. Лайфа) в силу своего образа жизни и трудовой деятельности посещает места массовых скоплений, где социальная дистанция не соблюдается и люди регулярно находятся в одном месте", — приводит телеканал "360" слова Шункова.
Врач добавил, что известны случаи, когда человек с симптомами никому не передавал вирус, а бессимптомник, наоборот, становился источником заражения. В среднем при ОРВИ и коронавирусе, по словам эксперта, один человек способен заразить трёх.
Проблемы с голосом и носоглоткой: Медик рассказал о длительных последствиях заражения "индийским" коронавирусом
Напомним, ранее глава филиала центра "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов сообщил, что один россиянин заразил коронавирусом более 1,5 тысячи человек. По его словам, это максимальный случай суперраспространения, который зафиксировали в стране.
Комментариев: 0