Врач объяснил, как один россиянин мог заразить ковидом сразу 1,5 тысячи человек

В России был выявлен случай, когда один пациент с ковидом заразил сразу полторы тысячи человек. О том, как это вообще могло случиться, рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По словам медика, вычислить таких "суперраспространителей" весьма непросто. Как пояснил специалист, если у человека сильный иммунитет, то он может блокировать ярко выраженные симптомы заболевания. В результате у больного не будет никаких признаков CoViD-19.

"Может быть так, что заболевший ("суперраспространитель". — Прим. Лайфа) в силу своего образа жизни и трудовой деятельности посещает места массовых скоплений, где социальная дистанция не соблюдается и люди регулярно находятся в одном месте", — приводит телеканал "360" слова Шункова.

Врач добавил, что известны случаи, когда человек с симптомами никому не передавал вирус, а бессимптомник, наоборот, становился источником заражения. В среднем при ОРВИ и коронавирусе, по словам эксперта, один человек способен заразить трёх.