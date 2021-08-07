Один россиянин заразил коронавирусом более 1,5 тысячи человек

В России один человек заразил ковидом полторы тысячи других. О таком зафиксированном случае рассказал руководитель филиала научного центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семёнов. По его словам, это максимальный случай суперраспространения, который зафиксировали в стране.

"В России случай суперсидинга, или суперраспространения, максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек", — рассказал Семёнов в беседе с ТАСС.

При этом, согласно статистике, один больной коронавирусом заражает в среднем от одного до трёх человек. В случае с "индийским" вариантом болезни число инфицированных может достигать пяти-шести человек.

"Если человек не соблюдает социальной дистанции, не надевает маски, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, идёт в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей", — пояснил Семёнов случаи суперраспространения.