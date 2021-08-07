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Один россиянин заразил коронавирусом более 1,5 тысячи человек

В то время как в среднем пациент с ковидом при инфицировании стандартным штаммом заражает от двух до трёх человек.

7 августа, 04:33
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России один человек заразил ковидом полторы тысячи других. О таком зафиксированном случае рассказал руководитель филиала научного центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семёнов. По его словам, это максимальный случай суперраспространения, который зафиксировали в стране.

"В России случай суперсидинга, или суперраспространения, максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек", — рассказал Семёнов в беседе с ТАСС.

При этом, согласно статистике, один больной коронавирусом заражает в среднем от одного до трёх человек. В случае с "индийским" вариантом болезни число инфицированных может достигать пяти-шести человек.

"Если человек не соблюдает социальной дистанции, не надевает маски, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, идёт в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей", — пояснил Семёнов случаи суперраспространения.

106-летняя женщина заразилась индийским штаммом коронавируса и выздоровела

106-летняя женщина заразилась индийским штаммом коронавируса и выздоровела

Как рассказывал Лайф, ранее учёный оценил количество суперраспространителей коронавируса в России. Чтобы их стало меньше, нужно убеждать людей носить маски и соблюдать противоэпидемические меры.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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