Один россиянин заразил коронавирусом более 1,5 тысячи человек
В то время как в среднем пациент с ковидом при инфицировании стандартным штаммом заражает от двух до трёх человек.
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В России один человек заразил ковидом полторы тысячи других. О таком зафиксированном случае рассказал руководитель филиала научного центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семёнов. По его словам, это максимальный случай суперраспространения, который зафиксировали в стране.
"В России случай суперсидинга, или суперраспространения, максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек", — рассказал Семёнов в беседе с ТАСС.
При этом, согласно статистике, один больной коронавирусом заражает в среднем от одного до трёх человек. В случае с "индийским" вариантом болезни число инфицированных может достигать пяти-шести человек.
"Если человек не соблюдает социальной дистанции, не надевает маски, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, идёт в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей", — пояснил Семёнов случаи суперраспространения.
Как рассказывал Лайф, ранее учёный оценил количество суперраспространителей коронавируса в России. Чтобы их стало меньше, нужно убеждать людей носить маски и соблюдать противоэпидемические меры.
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