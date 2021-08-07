Байден снова оконфузился, заявив о вакцинации 106% американцев от ковида. Видео © Twitter / Insider Paper

Президент США Джо Байден снова оконфузился на публике, сказав, что 350 миллионов американцев сделали прививку от коронавируса. Таким образом, глава Белого дома фактически заявил о вакцинации 106% населения.

"Вы знаете, у нас примерно 350 миллионов человек вакцинированы в Соединённых Штатах и миллиарды по всему миру. И практически никто не умер из-за этих прививок", — сказал американский лидер.

При этом, согласно последней переписи населения, в США проживает всего 331 миллион американцев. Как пишет газета The Independent, реальные данные о вакцинации значительно скромнее. Так, согласно американскому оперштабу, на сегодняшний день привилось примерно 50% жителей страны.

Возможно, Байден имел в виду количество доз вакцин, введённых в Штатах. Однако никаких пояснений своим словам американский лидер пока не давал.