Коронавирус эволюционирует, что приводит к появлению его новых вариантов, а значит, и обновлённых вакцин. О том, как их делают, рассказал доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

"Это как конструктор LEGO, поскольку вакцина собирается из определённых элементов, которые были подготовлены заранее. Примерно так была собрана наша вакцина "Спутник V". Элементы, из которых она собиралась, по большей части были разработаны раньше против вируса Эбола", — пояснил Дурманов в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, несмотря на эффективность "Спутника V" и других существующих вакцин, работа над обновлёнными версиями этих препаратов уже ведётся. На 100% угадать, какими будут новые штаммы, невозможно, но существуют определённые схемы, по которым происходят мутации.