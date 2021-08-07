В России выявили более 22 тысяч новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки выявили 22 320 случаев коронавируса, при этом у 8,4% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве (+2235), Санкт-Петербурге (+1904), Подмосковье (+1455), Нижегородской (+551) и Свердловской (+520) областях.

Отмечается, что за последние 24 часа полностью излечились от болезни 19 485 человек, при этом общее число выздоровевших достигло 5 739 838. За всё время в России зарегистрировали 6 424 884 случая коронавируса, зафиксировали 164 094 летальных исхода, из которых 793 — за прошедшие сутки.