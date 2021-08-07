НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России выявили более 22 тысяч новых случаев коронавируса

При этом за прошедшие сутки от болезни полностью излечились 19 485 человек, а общее число выздоровевших достигло 5 739 838.

7 августа, 09:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки выявили 22 320 случаев коронавируса, при этом у 8,4% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве (+2235), Санкт-Петербурге (+1904), Подмосковье (+1455), Нижегородской (+551) и Свердловской (+520) областях.

Один россиянин заразил коронавирусом более 1,5 тысячи человек

Один россиянин заразил коронавирусом более 1,5 тысячи человек

Отмечается, что за последние 24 часа полностью излечились от болезни 19 485 человек, при этом общее число выздоровевших достигло 5 739 838. За всё время в России зарегистрировали 6 424 884 случая коронавируса, зафиксировали 164 094 летальных исхода, из которых 793 — за прошедшие сутки.

Ранее учёный объяснил, как "собирают" вакцины от коронавируса. Можно добавлять новые элементы, чтобы настраивать препарат на борьбу с возникающими штаммами вирусов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Росстате сообщили о росте смертности в России в июне

вчера в 19:08

Мы их РОКнули: Как Запад объясняет российские медали на Олимпиаде

вчера в 21:40

"Как конструктор LEGO": Учёный объяснил, как "собирают" вакцины от коронавируса

сегодня в 04:56

Турэксперты назвали страны для пляжного отдыха на замену полыхающей Турции

сегодня в 10:01

Этот замок продаётся за 80 рублей, но будущему владельцу не обойтись без огромного счёта в банке

сегодня в 10:00

Новости партнеров

Layer 1