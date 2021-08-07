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В Иране назвали беспочвенными обвинения в нападении на танкер Mercer Street со стороны G7

Республика полностью обеспечивает безопасность стратегическим водным путям Персидского залива и Ормузского пролива, отметили в МИД страны.

7 августа, 12:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал беспочвенными обвинения в нападении на танкер Mercer Street со стороны государств G7.

"Мы решительно осуждаем безосновательное заявление министров иностранных дел G7 и Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, в котором содержатся беспочвенные обвинения в адрес Исламской Республики Иран", — цитирует агентство Mehr Саида Хатибзаде.

Представитель МИД Ирана также подчеркнул, что республика полностью обеспечивает безопасность стратегическим водным путям Персидского залива и Ормузского пролива. При этом Тегеран по-прежнему готов к сотрудничеству со странами региона, хотя будет продолжать защищать свои суверенные права в этой области.

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Ранее, 30 июля, компания-оператор Zodiac Maritime заявила, что танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению в Индийском океане, в результате чего погибли два члена экипажа — граждане Великобритании и Румынии. Также сообщалось, что танкер, шедший под либерийским флагом, связан с израильским миллиардером Эялем Офером — владельцем Zodiac Group.

Кроме того, недавно Британия заявила, что имеет доказательства атаки Ирана на танкер Mercer Street. Лондон не исключает, что может поднять этот вопрос в Совбезе вновь, но уже в рамках ультиматумов и конкретных санкций.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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