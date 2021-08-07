В Иране назвали беспочвенными обвинения в нападении на танкер Mercer Street со стороны G7

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал беспочвенными обвинения в нападении на танкер Mercer Street со стороны государств G7.

"Мы решительно осуждаем безосновательное заявление министров иностранных дел G7 и Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, в котором содержатся беспочвенные обвинения в адрес Исламской Республики Иран", — цитирует агентство Mehr Саида Хатибзаде.

Представитель МИД Ирана также подчеркнул, что республика полностью обеспечивает безопасность стратегическим водным путям Персидского залива и Ормузского пролива. При этом Тегеран по-прежнему готов к сотрудничеству со странами региона, хотя будет продолжать защищать свои суверенные права в этой области.

Ранее, 30 июля, компания-оператор Zodiac Maritime заявила, что танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению в Индийском океане, в результате чего погибли два члена экипажа — граждане Великобритании и Румынии. Также сообщалось, что танкер, шедший под либерийским флагом, связан с израильским миллиардером Эялем Офером — владельцем Zodiac Group.