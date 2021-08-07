Месси объявил о выпуске собственной коллекции NFT-токенов
Эксклюзивный набор будет доступен на платформе Ethernity. В него войдут три изображения, разработанные совместно с австралийским художником, который работал с Marvel.
Покинувший "Барселону" футболист Лионель Месси решил заняться цифровым искусством. Так, аргентинец выпустил свою первую коллекцию NFT-токенов Messiverse на блокчейн-платформе Ethernity.
"Искусство, как и футбол, вечно. Оно также развивается, и цифровое искусство — это ещё один способ общения с болельщиками", — заявил спортсмен, открывая свою коллекцию.
В Messiverse вошли три NFT-токена с изображением легендарного игрока, которые были созданы австралийским художником BossLogic, также известным по работе над "Мстителями" от Marvel.
На первом токене Месси изображён в футбольной форме со светящимися элементами. На втором аргентинец представлен в образе Атласа из древнегреческой мифологии с огромным мячом в руках. А третья картина показывает Месси в качестве шахматного короля на доске. На ней спортсмен также запечатлён с мячом.
Добавим, что чуть позже будет создан четвёртый NFT-токен, который также войдёт в коллекцию футболиста. Продажи NFT-токенов стартуют 20 августа.
Ранее ФК "Пари Сен-Жермен" предложил долгосрочный контракт Месси. По некоторым данным, французский клуб предложил Лионелю зарплату в 50 миллионов евро за сезон, контракт якобы будет заключён до 2024 года.
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