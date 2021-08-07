Месси объявил о выпуске собственной коллекции NFT-токенов

Покинувший "Барселону" футболист Лионель Месси решил заняться цифровым искусством. Так, аргентинец выпустил свою первую коллекцию NFT-токенов Messiverse на блокчейн-платформе Ethernity.

"Искусство, как и футбол, вечно. Оно также развивается, и цифровое искусство — это ещё один способ общения с болельщиками", — заявил спортсмен, открывая свою коллекцию.

В Messiverse вошли три NFT-токена с изображением легендарного игрока, которые были созданы австралийским художником BossLogic, также известным по работе над "Мстителями" от Marvel.

На первом токене Месси изображён в футбольной форме со светящимися элементами. На втором аргентинец представлен в образе Атласа из древнегреческой мифологии с огромным мячом в руках. А третья картина показывает Месси в качестве шахматного короля на доске. На ней спортсмен также запечатлён с мячом.

Добавим, что чуть позже будет создан четвёртый NFT-токен, который также войдёт в коллекцию футболиста. Продажи NFT-токенов стартуют 20 августа.