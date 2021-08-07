Более 200 домов удалось отстоять в борьбе с лесным пожаром в селе в Якутии. Видео © LIFE

Более 200 жилых домов получилось защитить от огня в населённом пункте Бясь-Кюёль Горного района. Об этом сообщает оперштаб Якутии в телеграм-канале.

"По последним данным оперативного штаба Горного улуса, в огне утрачены 31 жилой дом и 8 хозяйственных построек. От огня удалось отстоять 225 жилых домов", — говорится в сообщении.

Кроме того, оперштаб осведомляет о том, что население было эвакуировано заблаговременно. Уроженка села Бясь-Кюёль Миранда Жирохова рассказала, что накануне пожара из поселения вывезли детей.

"Они там все в суете, их эвакуируют. Всё горит вокруг, начинает посёлок гореть. Автобусы приехали, увозят в центр Горного района. Вчера вечером детей эвакуировали, поместили в интернат", — сообщила женщина в беседе с изданием "Подъём".

По данным регионального оперштаба, в эвакуационных пунктах села Бердигестях в пришкольном интернате находятся 24 человека, в том числе 14 детей, а также четверо взрослых и один ребёнок — в Средней общеобразовательной школе имени С.П. Данилова. Кроме того, большая часть эвакуированных проживает у родственников. Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Лайф публикует видео с места событий. На кадрах видно, как огонь уничтожает постройки, а густой дым полностью затянул местность.