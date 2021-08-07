Стивен Кинг заявил о намерении написать роман о ковиде
Автор планирует взять за основу события 2020 года, чтобы проверить, как они покажут себя в литературном жанре.
Фото © ТАСС / ZUMA / Nancy Kaszerman
Известный писатель Стивен Кинг заявил, что планирует написать роман, посвящённый коронавирусу. Об этом "король ужасов" рассказал в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.
"Я хочу написать книгу, которая будет посвящена непосредственно коронавирусу. Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно", — сказал американский писатель.
В процессе разговора Стивен Кинг описал, как CоViD-19 повлиял на процесс создания его последней книги "Билли Саммерс". Он признался также, что послужило источником вдохновения при создании этого романа.
Ранее Стивен Кинг назвал самый жуткий фильм в его жизни. Писатель отметил, что впервые посмотрел киноленту в то время, когда лежал в больнице. Однако она оказалась слишком страшной даже для "короля ужасов".
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