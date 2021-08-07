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Стивен Кинг заявил о намерении написать роман о ковиде

Автор планирует взять за основу события 2020 года, чтобы проверить, как они покажут себя в литературном жанре.

7 августа, 11:43

Фото © ТАСС / ZUMA / Nancy Kaszerman

Известный писатель Стивен Кинг заявил, что планирует написать роман, посвящённый коронавирусу. Об этом "король ужасов" рассказал в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

"Я хочу написать книгу, которая будет посвящена непосредственно коронавирусу. Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно", — сказал американский писатель.

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В процессе разговора Стивен Кинг описал, как CоViD-19 повлиял на процесс создания его последней книги "Билли Саммерс". Он признался также, что послужило источником вдохновения при создании этого романа.

Ранее Стивен Кинг назвал самый жуткий фильм в его жизни. Писатель отметил, что впервые посмотрел киноленту в то время, когда лежал в больнице. Однако она оказалась слишком страшной даже для "короля ужасов".

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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