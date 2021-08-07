Стивен Кинг заявил о намерении написать роман о ковиде

Известный писатель Стивен Кинг заявил, что планирует написать роман, посвящённый коронавирусу. Об этом "король ужасов" рассказал в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

"Я хочу написать книгу, которая будет посвящена непосредственно коронавирусу. Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно", — сказал американский писатель.

В процессе разговора Стивен Кинг описал, как CоViD-19 повлиял на процесс создания его последней книги "Билли Саммерс". Он признался также, что послужило источником вдохновения при создании этого романа.