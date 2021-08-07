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Жители посёлка под Калининградом уже два месяца страдают от змеиного нашествия

В случае нападения рептилии, как указал эксперт, нужно принять антигистаминные препараты, а также пить много воды. Вместе с тем необходимо обработать место укуса антисептиком и снять с себя украшения.

7 августа, 11:28

Фото © Pexels

Гадюка в посёлке Берёзовка. Скриншот © Телеканал "Каскад"

Гадюка в посёлке Берёзовка. Скриншот © Телеканал "Каскад"

Жители посёлка Берёзовка Калининградской области из-за нашествия змей боятся выходить на улицу. Как сообщает телеканал "Каскад", такая ситуация продолжается уже как два месяца.

Пресмыкающиеся встречаются не только на открытых территориях, но и в приусадебных участках, отмечают местные. После нескольких недель "заточения" люди были вынуждены обратиться за помощью к властям региона. Тогда за змеями начали следить специалисты из Калининграда.

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Охотник заехал на заправку, а оказался в эпицентре апокалипсиса, сняв нашествие насекомых на видео

В итоге выяснилось, что большинство рептилий — это обыкновенные ужи. Однако на одном из видеороликов, который демонстрируется в сюжете телеканала, специалисты заметили гадюку. Эксперты поспешили успокоить местных, пояснив, что опасность этих змей преувеличена.

"Смертельные случаи бывают крайне редко. В основном смертельные случаи бывают из-за анафилактического шока, который укус гадюки может вызвать в организме человека", сказал герпетолог Александр Хлевтов.

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В случае нападения змеи, как указал эксперт, необходимо принять антигистаминные препараты, а также пить больше жидкости, чтобы ускорить выведение токсинов из организма. Вместе с тем специалист советует обработать место укуса антисептиком, а с себя снять все украшения. Если состояние не улучшится, то следует обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что в России появилось два вида опасных комаров, которые переносят денге и энцефалит. Причиной нашествия опасных насекомых эксперт назвал общее потепление климата, а также туризм и активные международные грузоперевозки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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